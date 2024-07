Stiri pe aceeasi tema

- Europa isi tine, duminica, rasuflarea in fata unor alegeri care ar putea zgudui atat viitorul politic al tarii, cat si al Uniunii Europene. Pentru prima data, extremistii de dreapta din Rassemblement National (RN), formatiunea lui Marine Le Pen, s-au impus duminica trecuta in primul tur al alegerilor…

- Europa iși ține rasuflarea duminica, in fața unor alegeri cruciale care ar putea schimba atat viitorul politic al țarii, cat și al Uniunii Europene. Pentru prima data, extremiștii de dreapta din Rassemblement National (RN), partidul condus de Marine Le Pen, au caștigat primul tur al alegerilor legislative,…

- La Bruxelles, șefii de stat și de guvern din UE și-au imparțit „funcțiile de conducere”. Franța este reprezentata de președintele Emmanuel Macron, al carui partid a primit o lovitura dura in alegerile europene, ceea ce i-a diminuat și mai mult statutul internațional. In schimb, Rassemblement National,…

- Astazi, Franța se afla in fața unui scrutin crucial, nu doar pentru viitorul sau intern, ci și pentru intreaga Europa. Alegatorii francezi merg la urne cu extrema dreapta in gand, intr-o atmosfera incarcata de tensiune și nesiguranța. Aceste alegeri parlamentare anticipate sunt considerate de analiști…

- Luni a inceput campania electorala in Franta pentru alegerile parlamentare anticipate, pe care sondajele de opinie sugereaza ca le va castiga partidul de extrema dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, in timp ce alianta centrista a presedintelui Emmanuel Macron va fi pe locul trei,…

- Ascensiunea unor partide nationaliste, considerate mai favorabile Rusiei, atat in Franta, cat si in Uniunea Europeana (UE), in urma alegerilor europene, va fi urmarita „cu atenție” in Federația Rusa, a anunțat, luni, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza AFP, citata e News.ro.„Majoritatea…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

- Romania traieste intr-un simulacru democratic – observat de altfel si in alte tari – un stat hibrid in care presedintele trebuie sa fie ales si acceptat pentru a raspunde criteriilor impuse de partenerul strategic. Ceea ce urmareste U.E. este o forma de neo-colonialism supranational printr-un transfer…