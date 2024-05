Stiri pe aceeasi tema

- MApN a facut solicitare catre FRF pentru schimbarea numelui echipei de fotbal CSA Steaua in „Steaua București”. AS47, un grup al suporterilor CSA Steaua, a cerut Ministerului schimbarea numelui echipei din sezonul viitor. MApN le-a transmis suporterilor ca a trimis solicitare catre FRF pentru schimbarea…

- Irina Fodor a facut un anunț important despre ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 13 mai 2024. Chef Richard Abou Zaki a facut o confesiune neașteptata atunci cand a vazut-o pe prezentatoarea TV.

- Universitatea Cluj, prin vocea președintelui Radu Constantea, a anunțat antrenorul echipei pentru sezonul viitor. In ultimele zile s-a discutat despre iminenta plecare a lui Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani), deranjat de speculațiile potrivit carora Marius Șumudica (53 de ani) ar fi dorit de „studenți”.…

- Formația de handbal masculin CSU Suceava, clasata pe locul al șaptelea in ierarhia Ligii Zimbrilor cu doua etape inainte de finalul stagiunii in curs, a inceput deja sa-și faca planurile pentru sezonul urmator. Astfel, conducerea clubului a anunțat ca a prelungit contractele a trei jucatori de ...

- Mihai Stoica, președintele Consiliului Adminsitrativ de la FCSB, a spus cum va arata echipamentul pe care il vor purta fotbaliștii campioanei Romaniei la meciurile de pe teren propriu din sezonul viitor. Aflat in platoul emisiunii „Intrebați și voi”, de la Orange Sport, moderata de Dan Udrea, Mihai…

- Portarul George Șelaru va evolua incepand din sezonul viitor pentru formația CSU Suceava. Șelaru (36 ani) a evoluat timp de patru sezoane pentru Potaissa Turda, caștigand impreuna cu Potaissa Turda medalii de argint și bronz in Liga Zimbrilor. De-a lungul carierei, Șelaru a mai evoluat pentru CSM Medgidia,…

- Francezul Zinedine Zidane, fostul antrenor al lui Real Madrid, planuieste sa preia in vara o echipa, in contextul speculatiilor privind numirea sa la echipa de fotbal Bayern Munchen in locul lui Thomas Tuchel, transmite DPA, potrivit Agerpres. ''In acest moment sunt ocupat cu alte lucruri, o sa vad,…