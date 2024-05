Adaosul comercial, plafonat pentru toate alimentele românești Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca noua Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi finalizata in doua saptamani si vor fi incluse toate alimentele produse in Romania. „In doua saptamani ordonanta va fi finalizata, va fi pusa in dezbatere publica si ne dorim, asa cum ne-am dorit si la ordonanta […] The post Adaosul comercial, plafonat pentru toate alimentele romanești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

