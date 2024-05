Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat miercuri, la Prima News, ca noua Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi finalizata in doua saptamani si in actul normativ vor fi incluse toate alimentele produse in Romania.

- Ministrul Agriculturii a anunțat ca Guvernul pregatește o noua schema de plafonare a adaosului comercial la alimente. De data aceasta insa, este vorba despre o plafonare a prețului produselor tradiționale. In prezent, exista o lista de 17 produse de baza care beneficiaza de adaos plafonat de 20%. Insa…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%, a declarat, vineri, ministrul de resort, Florin Barbu, informeaza AGERPRES . „Pana pe 31 decembrie, Ordonanta…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%. Produsele romanești se vor ieftini in marile magazine, dupa ce Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%, a declarat, vineri, ministrul de resort, Florin Barbu. „Pana pe 31 decembrie, Ordonanta privind plafonarea…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat o inițiativa legislativa menita sa aduca prețuri mai accesibile pentru alimentele romanești. Aceasta masura vine ca raspuns la creșterile semnificative de prețuri observate in marile lanțuri de magazine pentru produsele autohtone. Produsele romanești,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere plafonarea prețurilor la toate alimentele romanești. Se știe ca marile lanțuri de magazine au creat linii speciale de produse romanești, denumite astfel incat cumparatorul sa știe ca ele nu sunt de import. Insa, prețurile la astfel de produse au sarit efectiv…

- Guvernul ia in calcul plafonarea prețurilor alimentelor care sunt procesate in Romania. Astfel, produsele romanești ar putea beneficia de stabilirea unui adaos comercial de maxim 20%, pentru a incuraja consumul de alimente autohtone, nu de import, potrivit observator.ro.Ministrul Agriculturii…