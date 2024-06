Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism in localitatea FeleacuPompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul serii pentru stingerea flacarilor care au cuprins un autoturism ce se deplasa pe raza localitații Feleacu.La fața locului a ajuns ia…

- Un incendiu s-a produs, in urma cu puțin timp, pe un drum din satul Vlaha, comuna Savadisla. A luat foc un camion incarcat cu stupi de albine. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești, au intervenit cu doua autospeciale, pentru luarea masurilor necesare pentru stingerea incendiului. „Pompierii…

- Un autoturism a luat foc azi-noapte pe autostrada A3, in zona Sadulești, pe sensul Turda-GilauReprezentantii ISU Cluj au transmis ca pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a distrus un autoturism pe A3, in apropierea localitații Sandulești.…

- Incidentul rutier s-a produs, duminica, pe DN18 in localitatea Tautii de Sus, din judetul Maramures, dupa ce un autoturism si un autobuz au intrat in coloziune, inormeaza An urma impactului puternic, au fost ranite șase persoane, una din autoturism si cinci din autobuz, toate fiind transportate la spital.„Pe…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Deușu, comuna Chinteni. Din primele date, o femeie a fost prinsa sub un autoturism rasturnat. „La fața locului pompierii au gasit un autoturism rasturnat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un autoturism. Mașina se deplasa pe Varianta de Ocolire Cluj Est. Apelul de urgența a venit in jurul orei 7.30. La fața locului s-a trimis o autospeciala, iar pompierii…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit la motorul unei mașini ce era in trafic, pe Bulevardul 1 Decembrie din Cluj Napoca. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism ce se deplasa pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului acționeaza o autospeciala pentru stingerea incendiilor. In…