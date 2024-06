Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz, al carui Partid Social-Democrat a suferit o infrangere istorica la alegerile pentru Parlamentul European, si-a invitat sambata coalitia – subminata de dispute interne – “sa-si revina”, declarandu-se totodata convins ca va putea candida pentru un al doilea mandat in functie…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca nu exista vreun pericol legat de cel mai recent viraj al politicii sale privind Ucraina, in sensul de a permite Kievului sa utilizeze arme livrate de Germania pentru a lovi teritoriul rus, relateaza marti agentia dpa.

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa, relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va intalni joi seara la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron, in cadrul unui dineu la care vor discuta despre politica Uniunii Europene si a Chinei, relateaza POLITICO.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat vineri drept „inacceptabile” activitațile de spionaj rusesc descoperite recent in Germania si Marea Britanie si a subliniat ca astfel de acte nu vor impiedica Alianta Nord-Atlantica sa-și continue sprijinul pentru Ucraina, relateaza Agerpres,…

- Cancelarul federal Olaf Scholz are programata pentru sambata, 6 aprilie, o vizita in Romania, unde va fi primit pentru discuții de premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, potrivit agendei publicate pe site-ul guvernului german, relateaza News.ro. „Discutiile se vor axa, printre altele, pe chestiuni bilaterale,…