- Cand vine vorba de zodii, astrologia i-a fascinat de mult timp pe oameni prin perspectivele sale asupra diferitelor aspecte ale vieții unei persoane. Asstfel ca, nu de puține ori, am aflat lucruri interensate despre cei de langa noi. In acest context, astrologii spun cu certitiudine ca exista cel puțin…

- Imbatranirea populatiei in Europa genereaza ingrijorari in randul guvernelor cu privire la perspectivele economice, insa pentru unii investitori inseamna oportunitati de afaceri, transmite Bloomberg.

- Evenimentul va reuni in Aula Carol I a Palatului CCIB (Str. Ion Ghica nr. 4) reprezentanți ai comunitații de afaceri a Capitalei, precum și oficiali din administrația centrala și locala, cu scopul de a clarifica problemele aparute in relația autoritați – mediu de afaceri și pentru a identifica soluții…

- Aerostar Bacau (ARS) a raportat o creștere semnificativa a cifrei de afaceri in primele trei luni ale anului 2024. Potrivit raportului trimestrial publicat vineri dimineața la Bursa de Valori, compania a inregistrat afaceri in valoare de 155,3 milioane de lei, in creștere cu 24,5% fața de aceeași perioada…

- E doliu in lumea milionarilor din Romania. Alexandru Alexandrov fondatorul unui mari companii din Romania, a pierdut lupta cu boala crunta de care suferea. Decesului omului de afaceri a avut loc pe data de 30 aprilie.

- „Scaderea impozitarii muncii, in paralel cu dezvoltarea invatamantului dual sunt solutiile discutate astazi cu mediul de afaceri din Timis. Astfel, putem rezolva cea mai mare problema cu care se confrunta angajatorii romani – forta de munca bine pregatita – si vom putea creste veniturile nete ale angajatilor”,…

- Astazi a avut loc Adunarea generala a membrilor Camerei de Comert si Industrie aMunicipiului Bucuresti (CCIB). Pe ordinea de zi a adunarii – statutar constituita – s-au aflat atatprobleme organizatorice, cat si probleme de natura strategica. In cadrul evenimentului a fost prezentat Raportul privind…