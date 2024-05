Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii, municipiul Gherla gazduiește un eveniment tradițional, a 24-a ediție a concursului de scris runic ”Pe urmele cerbului fermecat, organizat de Echipa de cercetași nr.051 ”Czetz Janos” din localitate. Este o intrecere ce se bucura de multa popularitate in echipelor de cercetași.…

- Flacari mari s-au ridicat luni seara pe marginea drumului naținonal care trece prin localitatea Iclod. A fost vorba despre un incendiu de vegetație. Un șofer aflat in trafic a sunat de urgența la 112. La fața locului a intervenit in jurul orei 22 un echipaj al pompierilor de la punctul de lucru Gherla…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica Planul national de combatere a violentei scolare care are scopul asigurarii "unui mediu sigur, primitor si de sustinere pentru toti membrii comunitatii scolare". The post MINISTERUL EDUCAȚIEI Plan national de combatere a violentei scolare pentru prevenirea…

- Doliu national in Rusia dupa atacul sangeros de la Crocus City HallRusia respecta duminica o zi de doliu national dupa masacrul dintr-o sala de concerte din Moscova, cel mai sangeros atac pe teritoriul european revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, scrie AFP, potrivit news.ro."Intreaga…

- Marți, președintele Klaus Iohannis a semnat legea pentru aprobarea ordonanței de urgența a Guvernului nr. 49/2023, referitoare la Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și la Programul național de expertizare a cladirilor publice cu risc seismic din domeniile…

- Comisia Europeana va sustine joi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…

- Botoșanenii care vor sa se alature pompierilor au o șansa prin Programul național „Salvator din Pasiune”. Detalii Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani organizeaza o noua etapa de recrutare a persoanelor care doresc sa urmeze cursurile in cadrul Programului național…

- Proiectul de lege care propune inființarea unei unui registru național care va cuprinde datele fiecarui traficant de droguri condamnat definitiv a trecut de Senat și Camera Deputaților și este trimis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis.