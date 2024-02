Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de un incident foarte grav, petrecut in Capitala. Un barbat a incercat sa intre intr-o cafenea prin efractie. La sosirea politistilor, acesta a incercat sa fuga, dar la scurt timp a fost prins. ”La data de 11 februarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Brigada de Politie pentru Transportul Public efectueaza cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt si a imprejurarilor in care un barbat de 46 de ani s-a aruncat in fata metroului, luni, in statia Orizont.

- Un barbat de 42 de ani a furat telefonul unei femei de 69 de ani, cand urcau intr-un autobuz din Sectorul 3 al Capitalei, apoi a fost reținut de oamenii legii, a anunțat sambata, 2 februarie, Poliția Capitalei.„La data de 27 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Nr. 9 din 18 ianuarie 2024 PRINSI IN FLAGRANT DE POLITISTII CAPITALEI, IMEDIAT DUPA SAVARSIREA UNOR FURTURI La data de 15 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Brigada de Politie pentru Transportul Public au actionat in vederea prevenirii si…

- Fostul politist Catalin Coman care a intrat luni dimineata peste o vecina in casa si a amenintat-o cu moartea a fost plasat sub control judiciar, a confirmat Politia Capitalei, potrivit Agerpres. Procurorii au renunțat la propunerea de arestare preventiva și au dispus eliberarea sa.Initial, Catalin…

- Politistii au urmarit in trafic, duminica, pe mai multe strazi din Capitala, un sofer care s a sustras controlului, ulterior dovedindu se ca barbatul avea permisul suspendat, iar masina era neinmatriculata. Politistii au urmarit in trafic, duminica, pe mai multe strazi din Capitala, un sofer care s…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Capitala. Un tanar care avea permisul suspendat a gonit pe șosele dupa ce nu a oprit la semnalul polițiștilor. Tanarul a accelerat catre Piața Rahova in incercarea de a scapa de autoritați, insa in cele din urma a fost prins dupa ce a fost blocat in trafic. Politiștii…

- Femeia, in varsta de 50 de ani, a fost transportata de urgența pentru pentru acordarea de ingrijiri suplimentare, dupa ce și-a dat foc, miercuri, la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitala, unde era internata, relateaza Agerpres.„Sectia 15 Politie a fost sesizata prin apel 112, cu privire…