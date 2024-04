Hamas anunţă că 'studiază' o contrapropunere israeliană de armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza Hamas anunta ca 'studiaza' o contrapropunere israeliana de armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza Miscarea islamista palestiniana Hamas anunta sambata ca ”studiaza” o contrapropunere israeliana in vederea unui armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza si unei eliberari a ostaticilor, o noua evolutie in negocieri aflate intr-un punct mort pe care Egiptul vrea sa le relanseze, relateaza AFP. ”Azi (sambata) Hamas a primit raspunsul oficial al ocupatiei sioniste la propunerea noastra care le-a fost predata mediatorilor egipteni si din Qatar la 13 aprilie. Miscarea va studia aceasta propunere si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

