Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani au devenit subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre nemultumirile pe care le au agricultorii romani in legatura…

- La 3 martie a.c., Romania și Republica Polona marcheaza o etapa semnificativa in consolidarea legaturilor bilaterale prin celebrarea primei ediții a „Zilei Solidaritații Romano-Polone”. Acest eveniment subliniaza profunzimea și diversitatea colaborarii dintre cele doua țari, avand la baza un istoric…

- Fermierii din Polonia protesteaza de luni de zile. Inițial a fost impotriva importurilor agricole scutite de taxe vamale și presupus „necontrolate” din Ucraina , iar in ultimele saptamani, de asemenea, impotriva „Green Deal” al Uniunii Europene. The post PROTESTE 2024 Protestele fermierilor Polonezi…

- Aproximativ 160 de tone de cereale ucrainene au fost distruse intr-o gara poloneza, pe fondul protestelor ample ale fermierilor, in ceea ce un inalt oficial ucrainean a declarat duminica a fost un act de ”impunitate si iresponsabilitate”, transmite Reuters. Fermierii polonezi care protesteaza in…

- ”Blocarea a inceput la ora (locala) 13.00 (14.00, ora Romaniei). Ambele sensuri ale autostrazii A2 sunt oprite”, declara o purtatoare de cuvant a politiei locale, Ewa Murmylo. Agricultorii au prevazut initial o perioada de 26 de zile de blocare, insa, in urma unor negocieri cu populatia locala, oameni…

- Fermierii polonezi amenința cu blocada aproape totala a frontierei cu Ucraina, in incercare de a-si salva mijloacele de existenta. Kievul afirma ca aceasta blocada dauneaza efortului de razboi, transmit Reuters și Agerpres. Va avea loc „blocarea totala a intregului trafic la punctele de trecere a…

- Un grup de agricultori italieni s-au adunat joi in piata Campidoglio din Roma, cerandu-i premierului Giorgia Meloni sa ii sprijine mai mult si sa blocheze politicile Uniunii Europene pe care le considera nocive pentru domeniul lor de activitate, relateaza Reuters. In decorul arhitectonic proiectat…

- Polonia se afla nu numai in pragul unei noi blocade la frontiera cu Ucraina, ci și in epicentrul unei revolte a fermierilor la nivel continental. In contextul in care fermierii polonezi au manifestat din nou impotriva normelor UE care favorizeaza importurile de alimente din Ucraina, premierul Donald…