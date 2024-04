Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a reținut un agent de rang inalt al gruparii palestiniene Hamas, presupus implicat in rapirea și uciderea a trei baieți in 2014, in timpul operațiunii sale in curs de desfașurare la Spitalul Al-Shifa din orasul Gaza, a anunțat armata israeliana, relateaza CNN citat de Rador Radio Romania.…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat vineri planurile pentru indelung anticipata operatiune militara in orasul Rafah din extremitatea sudica a Fasiei Gaza, potrivit cabinetului sau, transmite dpa. Dupa lovituri aeriene asupra Gazei si apoi o ofensiva in nordul enclavei, armata israeliana…

- Camioane cu ajutoare umanitare au patruns marti in nordul Fasiei Gaza, amenintata de foamete, ca parte a unui "proiect-pilot" al armatei israeliene, a anuntat aceasta miercuri dimineata, informeaza AFP, citat de AGERPRES. "In conformitate cu directivele guvernamentale, sase camioane care transportau…

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, unde bilantul victimelor a depasit 25.000 de morti, potrivit Hamas, in cea de-a 107-a zi a razboiului pentru controlul micului teritoriu palestinian, care amplifica tensiunile in regiune, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Israelul trebuie sa „se…

- "Hamza Dahdouh si Moustafa Thuraya (au fost) identificati ca fiind agenti teroristi din Gaza", a acuzat armata. Serviciile de informatii militare au confirmat ca cele doua persoane decedate erau membri ai unor organizatii teroriste cu sediul in Gaza si implicate activ in atacuri impotriva fortelor israeliene",…

- Armata israeliana informeaza ca soldații sai continua sa lupte impotriva Hamas in zona Khan Younis din sudul Gazei și Maghazi in centrul Fașiei, cu lovituri efectuate impotriva a peste 150 de ținte aparținand gruparii teroriste. Zeci de agenți Hamas au fost uciși, precizeaza IDF.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Gruparea libaneza Hezbollah a negat informatiile transmise de Israel conform carora armata israeliana a ucis un comandant de rang inalt al brigazii aeriene a gruparii, intr-un atac in sudul Libanului, informeaza Rador Radio Romania.Hezbollah a subliniat in comunicatul de marti ca respectivul "comandant…

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…