Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de recuperare si reintegrare al Asociatiei Persoanelor cu Dizabilitati din judetul Harghita, aflat in municipiul Miercurea-Ciuc, ofera o sansa celor care au nevoie de ajutor sa invete o meserie, sa isi gaseasca un loc de munca, dar si sa petreaca timp de calitate alaturi de prieteni. Centrul…

- Activitațile desfașurate de catre jandarmii harghiteni in contextul celebrarii a 174 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane au loc astazi intre orele 10.00 și 13.00, in Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc. Vor fi organizate activitați diverse și atractive, spune purtatorul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Harghita a intervenit, in aceasta dupa amiaza, pentru recuperarea trupului unui barbat care s-a inecat intr-un parau din orasul Cristuru Secuiesc. La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospeciala,…

- O femeie de 69 de ani din Cristuru Secuiesc și-a pierdut viața, aseara, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de un tanar de 18 ani, fara permis, aflat sub influența alcoolului. Șoferul a parasit locul accidentului, dar a fost ulterior retinut de politisti, informeaza Inspectoratul Județean…

- Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila (UDMR), si-a anuntat, joi, candidatura pentru al doilea mandat in fruntea orasului. Anuntarea candidaturii s-a facut in fata cetatii Miko din municipiu, alaturi de Korodi fiind prezenti parlamentari UDMR, primari din zona Ciuc, presedintele Consiliului…

- Inca un weekend de foc pentru salvamontisti. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit in cele doua zile 170 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Salvamontistii maramureseni au primit 17 apeluri sambata si doua duminica. Salvamont Romania ii indeamna la prudenta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata densa in zone din judetele Brasov si Harghita, valabila in urmatoarele ore. Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in judetul Brasov, respectiv in localitatile: Fagaras, Prejmer, Tarlungeni, Ghimbav, Harman,…

- Miercuri, 31 ianuarie 2024, aduce temperaturi ridicate fața de cele din zilele precedente. Se vor inregistra valori mai scazute la primele ore ale dimineții și noaptea. Local, vremea o sa fie geroasa in Transilvania.Cerul se va menține variabil in vestul, nordul și centrul Romaniei. In rest o sa fie…