- Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes se deschide marti, cu valul #MeToo in atentia tuturor, iar pe covorul rosu va fi o parada de vedete, printre care si legenda hollywoodiana Meryl Streep, invitata de onoare, potrivit AFP.

- A doua editie LYNX Festival, primul eveniment de la noi din tara dedicat exclusiv fotografiei si filmului documentar de natura, initiat de Asociatia Romania Salbatica si Asociatia Forona, va avea loc la Brasov, intre 4 si 9 iunie, anunta organizatorii.

- Cea de a sasea editie a Expozitiei Filatelice Mondiale EFIRO 2024, la care au confirmat participarea peste 600 de expozanti straini, peste 20 de administratii postale si 120 de oficiali din strainatate, jurati, experti si comisari nationali, se va deschide marti, la Biblioteca Nationala a Romaniei.Evenimentul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe Richter s-a produs miercuri, la ora locala 9:54, in judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 80 de kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- Un acicdent ingrozitor s-a produs, in urma cu cateva ore, in Brașov. Un motociclist și-a gasit sfarșitul, dupa ce a intrat cu viteza intr-o mașina. Tragedia s-a produs pe DN73A, sambata dupa-amiaza. Traficul a fost restricționat.

- Mai multe autovehicule militare straine au fost implicate, luni, intr-o tamponare in lant care s-a produs pe DN 1, in zona localitatii prahovene Baicoi. „La data de 4 martie, in jurul orei 11,30, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre faptul ca pe Drumul National 1, in zona localitatii…

- In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:45 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 146.7 km, informeaza INFP. Intensitate: II Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km NV de Buzau, 58km SE de…