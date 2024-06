Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa la aproape 54 de ani, varsta pe care o va implini in luna iunie, Loredana Groza este, fara doar și poate, una dintre cele mai mediatizate artiste pe care le-a avut vreodata Romania. Nascuta la Onești, Loredana Groza s-a facut remarcata pentru prima data in anul 1988, odata cu lansarea albumului…

- Tenisul pe zgura iși pierde din importanța pe care a avut-o de-a lungul deceniilor trecute. E concluzia la care au ajuns jurnaliștii iberici ai agenției Relevo, dupa ce au scos la iveala o declarație oferita de Rafael Nadal in urma cu aproape zece ani. In plin sezon de zgura, saptamana aceasta fiind…

- De-a lungul secolelor au existat anumite profeții, unele mai apocaliptice ca altele, care nu s-au adeverit, dar una dintre ele, profeția pentru 2024, tocmai s-a adeverit, iar specialiștii au explicat ce e impact are asupra lumii. Profeția pentru 2024 tocmai s-a adeverit Intr-un interviu acordat pentru…

- Florin Mihuț este tanarul in scaun cu rotile care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața incredibila, in ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Iata ce le-a spus juraților despre cel mai dificil moment prin care a trecut.

- Kate Middleton a revenit recent in atenția publicului dupa o perioada de retragere, dezvaluind ca a fost diagnosticata cu cancer urmare a unei intervenții chirurgicale abdominale efectuate in ianuarie. Prin intermediul unui mesaj video, ea a exprimat recunoștința fața de publicul britanic pentru „extraordinarele…

- Prințesa Diana a murit la varsta de 36 ani in anul 1997, intr-un accident de mașina. O lume intreaga a plans-o pe celebra Prințesa, inclusiv cele doua surori ale ei, Lady Sarah McCorquodale și Lady Jane Fellowes.

- Designerii ingenioși stau in spatele aranjarii produselor in supermarketuri, incurajandu-te subtil sa parcurgi fiecare culoar și sa iți umpli caruciorul fara sa iți dai seama. "Strategia care intra in designul magazinului de alimente, din perspectiva psihologica și de marketing, este absolut incredibila",…