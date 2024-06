Un pui de urs a bagat spaima in dejeni și a pus pe jar autoritațile locale, miercuri seara, cand și-a facut apariția in oraș. Ursul a fost vazut mai intai la intrarea in Dej dinspre Cluj, in zona benzinariei OMV, dupa care și-a facut apariția la marginea padurii Bungar, in zona dinspre cartierul Dealul Florilor. […] Articolul Pui de urs, haituit de autoritațile dejene la marginea orașului apare prima data in Someșeanul.ro .