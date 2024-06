Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer care mergea peste limita de viteza a scapat controlul mașinii in Snagov, langa București, și s-a izbit de un indicator, dupa ce s-a activat primul limitator de viteza inteligent din Romania, instalat cu o zi in urma.

- Sebastian Burduja are soluția pentru evitarea plimbarii intre clinici: un spital multidisciplinar la București.Sebastian Burduja: Avem un mare spital la Viena, avem un mare spital la Istanbul, nu avem un spital in Romania care sa deserveasca toata regiunea noastraBurduja considera

- Boris Grebenșcikov (70 de ani), unul dintre „parinții fondatori” ai rockului alternativ sovietic, declarat „agent strain” și interzis in Rusia lui Putin, vine in Romania. Va concerta in București pe 24 aprilie, la The Pub Universitații. Vasile Ernu, cel care a scris despre „BG” și despre fenomenul muzicii…

- ”Libra Internet Bank a realizat un profit net de 317,2 milioane de lei in 2023, in crestere cu aproximativ 33% fata de anul precedent. Activele bancii au ajuns la 11,1 miliarde lei, adica o crestere anuala de 14,4%, in timp ce portofoliul brut de credite a atins valoarea de 6,8 miliarde lei (+11% fata…

- Gina Pistol este o mama model! Cunoscuta prezentatoare TV ii alege cu grija ținutele fetiței sale! Dovada clara ca vedeta este atenta ca micuța sa fie mereu in pas cu moda. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de…

- Doua masini s-au ciocnit, miercuri, intr-o intersectie din Braila, iar una dintre ele a ajuns pe trotuar, a lovit niste scari si s-a rasturnat peste o femeie de 81 ani, care a ajuns la spital, transmite digi24.ro .

- O operație pe creier prin pleoapa a fost realizata in premiera in Romania, la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Pacientul, un barbat in varsta de 49 ani, a scapat de crizele de epilepsie care il chinuiau inca din copilarie.

- Deși suntem in prima luna d eprimavaqra, teoretic cel puțin, nu scapam de vreme rea, ninsori și frig. Conform ANM, iarna revine in forta, iar ciclonul mediteranean aduce ninsori si frig in toata Romania.