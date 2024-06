Razboi in Ucraina. Dupa mai bine de doi de la inceputul razboiului din Ucraina, Vladimir Putin a vorbit deschis despre pierderile suferite de armata rusa pe front. Potrivit cifrelor oferite de acesta, Rusia pierde un soldat la fiecare 5 soldati pierduti de Ucraina. Articolul Vladimir Putin a vorbit in premiera despre „pierderile irecuperabile” suferite de Rusia in Ucraina: cati soldati pierde armata rusa lunar apare prima data in Money.ro .