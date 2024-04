Turcia discută cu ExxonMobil un acord de mai multe miliarde de dolari pentru cumpărarea de GNL Tara incearca sa construiasca ”un nou portofoliu de aprovizionare”, care sa o faca mai putin dependenta de un singur partener, a declarat ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, pentru FT, intr-un interviu. Turciasi- ar asigura pana la 2,5 milioane de tone de GNL pe an printr-un acord pe termen lung aflat in discutie cu Exxon, a declarat Bayraktar pentru FT. Pactul ar putea dura un deceniu, a adaugat el. Bayraktar a spus ca termenii comerciali ai acordului Exxon sunt inca in discutie. Posibilul acord al Turciei cu Exxon vine intr-un moment in care exporturile rusesti catre Europa sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

