- Antrenorul Mircea Lucescu (78 de ani), care se afla in discuții cu Dan Șucu, patronul Rapidului, s-ar implica deja in Giulești. Rapid a suferit un nou eșec in play-off-ul Superligii. A fost invinsa de Sepsi, scor 2-3, in runda cu numarul #9 a Superligii. Dupa meci, jurnalistul Decebal Radulescu a facut…

- Dani Coman (45 de ani) considera ca preluarea Rapidului nu ar fi o decizie inspirata pentru Mircea Lucescu (78). Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori ai Romaniei, este curtat insistent de omul cu banii de la Rapid, Dan Șucu, pentru a prelua funcția de antrenor principal al echipei. De…

- Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și Infrastructurii a facut un anunț important pentru romani. A fost aprobat un proiect ce prevede construirea unei autotrazi care sa faciliteze transportul catre stațiunile de la malul marii.

- Clubul Rapid a anuntat, marti, 16 aprilie, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, despartirea de antrenorul italian Cristiano Bergodi (59 de ani). Interimatul este asigurat de fostul portar Bogdan Lobont, impreuna cu Adrian Iencsi si Ciprian Nita."FC Rapid s-a despartit de comun acord de antrenorul…

- ”Colegii mei de la CNAIR, in urma cu o saptamana au terminat evaluarea lucrarilor de la pod. Exista neconformitati pe care cei care au realizat aceasta lucrare trebuie sa le indrepte (..) dupa care vom trece receptia acestei lucrari. Pana cand aceste neconformitati nu sunt inlaturate si lucrarile in…

- USR afirma, luni, ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ingroapa cele mai mari proiecte de infrastructura la o companie fara buget si fara angajati, dupa ce a intarziat doi ani autostrazile A8, A3 si A13. USR afirma ca, ”dupa ce a intarziat doi ani autostrazile A8, A3 si A13, ministrul PSD…

- Actionarul principal al FC Rapid, Dan Sucu, a anuntat, joi, intr-un comunicat, ca va merge alaturi de galeria rapidista la meciul din deplasare cu Universitatea Craiova, de sambata, de la ora 20.00, din etapa a doua a play-off-ului Superligii. De asemenea, Sucu a subliniat ca in ultima vreme pasiunea…

- Robert Badescu (18 ani), fundașul stanga al Rapidului, e titular in premiera la echipa din Giulești, in meciul cu UTA. Pentru jucatorul remarcat de Dan Șucu in cantonamentul din Antalya e debutul in Superliga. El profita de absența lui Andrei Borza (18 ani), fundașul stanga titular care a fost exclus…