- Statele Unite nu vor trimite trupe combatante in Ucraina, a precizat marti Casa Alba, dupa ce in ziua precedenta presedintele francez Emmanuel Macron a sugerat o posibila desfasurare de trupe terestre straine in sprijinul armatei ucrainene in razboiul cu Rusia. „Presedintele Joe Biden a fost clar asupra…

- Statele Unite nu vor trimite trupe combatante in Ucraina, a precizat marti Casa Alba, dupa ce in ziua precedenta presedintele francez, Emmanuel Macron, a sugerat o posibila desfasurare de trupe terestre straine in sprijinul armatei ucrainene in razboiul cu Rusia, transmite Agerpres.

- Marea Britanie nu are planuri pentru o desfasurare pe scara larga de trupe in Ucraina, a declarat marti un purtator de cuvant al premierului Rishi Sunak, ca raspuns la comentariile presedintelui francez Emmanuel Macron privind trimiterea de trupe in Ucraina de catre statele europene, relateaza Reuters.…

- ”Daca Putin nu plateste pretul mortii si distrugerii pe care le raspandeste va continua”, avertizeaza intr-un comunicat presedintele american. Președintele rus „a crezut ca poate indoi cu ușurința voința și frange curajul unui popor liber. Ca poate invada o națiune suverana și ca lumea ii va intoarce…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat luni ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o „decizie colectiva” a G7, noteaza AFP. Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea…

- Președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia ar fi pregatita sa discute cu Statele Unite și cu Europa despre viitorul Ucrainei, daca statele vor dori, dar ca Moscova iși va apara interesele naționale, transmite Reuters. Putin, pregatit sa faca pace Putin, care a trimis trupe in Ucraina in 2022, a…

- Presedintele rus Vladimir Putin mizeaza pe „colapsul” sprijinului occidental pentru Ucraina, a declarat miercuri Volodimir Zelenski in fata liderilor G7, mentionand ca armata rusa a „crescut semnificativ presiunea” pe front, relateaza AFP. „Rusia spera doar la un singur lucru: ca unitatea lumii libere…