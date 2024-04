Stiri pe aceeasi tema

- Antonia nu a mai putut sa se abțina și a izbucnit in lacrimi atunci cand a aflat ca ea fost eliminata. Concurenta a parasit emisiunea in cadrul ediției de astazi. Momente grele la Mireasa - Capriciile Iubirii!

- Laura nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Conurenta a dezvaluit ca este dezamagita din cauza faptului ca nu și-a gasit un partener in cadrul emisiunii. Ce a marturisit tanara in ediția de astazi, pe Antena Stars.

- Antonia a trecut printr-o criza de nervi inainte de petrecerea de sambata seara. Deși s-ar fi așteptat sa fie pregatita pentru distracție și nerabdatoare sa iși petreaca timpul cu iubitul ei, alte detalii i-au atras atenția Antoniei. Doar Cristian a mai reușit sa o calmeze.

- A inceput șirul marturirilor la Mireasa! Ștefan a luat-o prin surprindere pe Maria, cand i-a dezvaluit ca a avut o relație de iubire, dar in care a fost amant. Concurenta a aflat informații incediare despre el, pentru care i-a cerut, insa, explicații!

- Elena a dezvaluit in casa Mireasa unul dintre cele mai grele momente ale vieții ei. Concurenta a fost agresata fizic de fostul ei iubit, acesta fiind și motivul separarii dintre cei doi. Elena a facut dezvaluiri cu care i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți.

- Moment emoționant in ediția de astazi a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii! Familia Cristinei a facut o vizita surpriza in platoul de televiziune. Concurenta s-a bucurat mult sa ii revada pe cei dragi. Iata cum a reacționat.

- Laura a venit in casa Mireasa cu gandul de a-și gasi pe cineva și chiar sa se casatoreasca. La 27 de ani, tanara spune ca este pregatita pentru pasul cel mare și spera ca iși va cunoaște jumatatea in competiție.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a inceput cu un moment emoționant. Iuliana a fost sunata de mama ei, iar discuția dintre cele doua a emoționat-o profund pe Maria. De ziua ei de naștere, concurenta a izbucnit in lacrimi și abia a mai reușit sa vorbeasca. Gabriela Cristea i-a pregatit o surpriza!