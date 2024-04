Fotografie nouă cu Alain Delon. Cum arată actorul acum

O fotografie a actorului Alain Delon a fost publicată de fiica sa, Anouchka Delon, „cu permisiunea acestuia”. Actorul, care a fost plasat recent sub tutelă consolidată, este vizibil schimbat. View this post on Instagram A post shared by Anouchka Delon (@anouchkadelon) „Vineri dimineaţă… [citeste mai departe]