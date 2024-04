Stiri pe aceeasi tema

- Laura nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Conurenta a dezvaluit ca este dezamagita din cauza faptului ca nu și-a gasit un partener in cadrul emisiunii. Ce a marturisit tanara in ediția de astazi, pe Antena Stars.

- Antonia a trecut printr-o criza de nervi inainte de petrecerea de sambata seara. Deși s-ar fi așteptat sa fie pregatita pentru distracție și nerabdatoare sa iși petreaca timpul cu iubitul ei, alte detalii i-au atras atenția Antoniei. Doar Cristian a mai reușit sa o calmeze.

- Evelyn Balu are o poveste dramatica. Tanara mama a trecut prin clipe de coșmar din cauza barbatului alaturi de care are doi copii. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Eliza Natanticu a trecut prin moemnte cumplite in timpul probei la inalțime. Concurenta și-a dorit sa renunțe, dupa ce a facut un atac de panica. Cu toate ca actorul a incercat sa o calmeze, cei doi au ales sa incheie proba, astfel ca au obținut doar trei puncte.

- Pentru Ana Ionescu, proba schimbarii roții de rezerva la inalțime a inceput bine, insa, pe parcurs, lucrurile s-au schimbat. Dani Oțil a fost nevoit sa opreasca proba. Iata ce s-a intamplat, de fapt.

- In ediția din data de 8 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, parinții Andradei au fost prezenți in platoul emisunii Capriciile Iubirii, lucru care a deranjat-o pe Antonia, care a considerat nepotrivit faptul ca parinții ei nu sunt și ei prezenți pentru a o apara. Tanara și-a prezentat, ulterior,…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a inceput cu un moment emoționant. Iuliana a fost sunata de mama ei, iar discuția dintre cele doua a emoționat-o profund pe Maria. De ziua ei de naștere, concurenta a izbucnit in lacrimi și abia a mai reușit sa vorbeasca. Gabriela Cristea i-a pregatit o surpriza!

- Antonia, una dintre concurentele din casa Mireasa, a facut dezvaluiri despre trecut. Tanara in varsta de 27 de ani a spus ca a avut doua relații. Primul ei partener a murit, iar cel de-al doilea a fost violent cu ea.