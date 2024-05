Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment de confuzie, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la Primaria Valea Mare, Dan Gheorghe, a provocat un val de reacții dupa ce a confundat „Invierea” cu „Nașterea lui Isus Hristos” intr-un mesaj de Paște, transmis in Noaptea de Inviere. Incidentul a fost semnalat de presa locala,…

- Ce se intampla in culisele serialului Lasa-ma, imi place! Camera 609. Descopera actorii care dau viața personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției romanești. Tot ce vrei e sa dai PLAY! Vezi episoade integrale In spatele Camerei 609 in AntenaPLAY!

- De Paște ne intalnim cu bucurie și recunoștința pentru a celebra nu doar renașterea primaverii, ci și valorile care ne definesc și aduc comunitatea impreuna. Ca in fiecare an, de Paste, Iulius Mall Suceava are un program special de sarbatori. Sarbatorile pascale sunt un prilej pentru a petrece mai mult…

- De Paște ne intalnim cu bucurie și recunoștința pentru a celebra nu doar renașterea primaverii, ci și valorile care ne definesc și aduc comunitatea impreuna. Ca in fiecare an, de Paste, Iulius Mall Cluj are un orar special. Sarbatorile pascale sunt un prilej pentru a petrece mai mult timp alaturi…

- Peste 45.000 de miei au fost comercializati si exportati din Buzau in tarile arabe, cu 7.000 mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totuși, la nivelul judetului au sacrificate mai putine animale. Asta pentru ca romanii nu mai apreciaza mieii, ci prefera carnea de curcan. In primavara anului…

- Avand in vedere succesul de care se bucura SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE in randul publicului timișorean și la solicitarea expozanților tradiționali, in perioada 24 – 28 aprilie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o ediție speciala ce ține cont de tradiția populara romaneasca de…

- Urmarind sa combata problemele de mediu generate de industria „fast-fashion”, Camera inferioara a Parlamentului Franței a facut un pas decisiv. Noua lege propusa vizeaza reducerea achiziționarii de haine ieftine, dar daunatoare pentru natura. Promovarea sustenabilitații Guvernul francez vrea o moda…

- Au inceput deja lucrarile la cel mai nou oraș din Romania! Acesta va putea adaposti peste 10.000 de persoane și costurile pentru ridicarea sa sunt unele importante. Se construiește un nou oraș in Romania. Lucrarile la orașul militar din zona bazei Mihail Kogalniceanu din Constanța, in care vor putea…