Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca marele actor Florin Piersic a ajuns in grija medicilor a iscat ingrijorari in randul publicului. Apar noi informații despre starea de sanatate a indragitului artist, in varsta de 88 de ani. Florin Piersic și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, potrivit…

- Kobe, fiul fostului campion UFC Francis Ngannou (37 de ani), s-a stins din viața. El avea doar 15 luni. Tragedie in familia camerunezului Francis Ngannou, fost campion la categoria grea in UFC. Fiul acestuia, Kobe, in varsta de numai 15 luni, a decedat. Francis Ngannou, mesaj sfașietor dupa decesul…

- Florin Piersic a ajuns de urgența la spital la finalul unui spectacol. Actorul in varsta de 88 de ani a fost supus unei operații la spitalul din Cluj-Napoca și in prezent, este internat acolo.

- Valorile contemporane, personalitațile din domeniul culturii, artei, științei, tehnicii, a sportului și a vieții sociale, precum și entitațile emblematice ale Cetații vor fi premiate intr-o noua ediție a „Galei Laureaților''.

- Actorul german Peter Sodann, cunoscut in special datorita rolului sau din cel mai longeviv serial politist difuzat in Germania, "Tatort" ("Scena crimei"), a incetat din viata la varsta de 87 de ani, a anuntat duminica familia sa, transmite agentia DPA, citat de Agerpres.

- „Waste Side Story e despre povești pe care le aruncam la gunoi pentru ca e mai comod așa. Iar in spatele fiecarei povești e, de fapt, o viața. Și fiecare viața conteaza.” (Dan Vasile, regizor)

- Statul platește lunar peste 4,6 milioane pensii de asigurari sociale de stat, pensia minima stabilita și acordata chiar și celor carora din calcul le-ar reveni o suma mai mica fiind de 1.281 lei. In februarie 2024, suma totala cuvenita pensionarilor din sistemul public a fost 10,5 miliarde de lei

- Pepe și Yasmine Pascu se bucura de o frumoasa poveste de iubire. Cei doi sunt extrem de fericiți impreuna și nu rateaza niciun eveniment in care sa nu se prezinte unul alaturi de celalalt. Iata ce planuri au Pepe și Yasmine Pascu pentru anul 2024, dar și cand va avea loc marele pas in viața celor doi…