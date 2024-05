Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt foarte multe asteptari, intre 4 si 6.000 euro net pe CIM (contract individual de munca – n.r), asteptari care sunt extrem de mari pentru piata noastra” a declarat Baron, .... The post SALARIILE ROMANILOR Cat castiga cei mai bine pregatiti IT-isti din Romania first appeared on Informatia Zilei…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate are fonduri doar pentru primele noua luni ale anului, nefiind acoperit ultimul trimestru, a afirmat, luni, presedintele CNAS, Valeria Herdea, la o dezbatere organizata de Profit.ro, informeaza AGERPRES . „Avem bani pe noua luni. Ultimul trimestru nu avem bani.…

- In ultimii ani, salariile romanilor din anumite zone ale țarii au crescut considerabil, o arata statisticile. Astfel, s-a intocmit un clasament al județelor in care s-au inregistrat, in anul 2023, cele mai mari venituri.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, in cadrul vizitei la santierul de infrastructura rutiera pentru Lotul 2 Domnesti Targ – Racaciuni din Autostrada A7, in zona localitatii Adjud, ca Autostrada Moldoveitr este cel mai important obiectiv de infrastructura al tarii in momentul de fata,…

- Romania se afla pe ultimele locuri in topurile europene, atat privind salariile minime, cat si salariile medii. Castigurile romanilor difera in functie de natura meseriei, anii de vechime ori nivelul studiilor.

- BOR recomanda credinciosilor 10 criterii orientative pentru alegerea candidatilor la alegerile europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale din acest an Biserica Ortodoxa Romana (BOR) recomanda credincioșilor 10 criterii orientative pentru alegerea candidaților la alegerile europarlamentare,…

- Una dintre cele mai mari companii din Romania, Dedeman face angajari in intreaga țara! Gigantul fraților Paval are nevoie de o mulțime de angajați și, pentru a reuși sa atraga forța de munca, ofera salarii pe masura. Verifica aici lista posturilor, ce salarii ofera DEDEMAN și cum poți…

- Președintele organizației județene Brașov a PSD, Senatorul Marius Dunca, analizeaza datele statistice furnizate de Ministerul Muncii cu privire la piața muncii din anul 2023. Dunca subliniaza faptul ca Romania inregistreaza cel mai mare numar de salariați din ultimii 20 ani, precum și o evoluție…