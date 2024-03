Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari companii din Romania, Dedeman face angajari in intreaga țara! Gigantul fraților Paval are nevoie de o mulțime de angajați și, pentru a reuși sa atraga forța de munca, ofera salarii pe masura. Verifica aici lista posturilor, ce salarii ofera DEDEMAN și cum poți…

- Romania se confrunta cu o veritabila criza a forței de munca, in condițiile in care milioane de romani au fugit de saracie și lucreaza in strainatate. Salariile mici din țara și lipsa perspectivelor sunt principalele motive, dar chiar și așa in Romania exista și joburi bine platite,

- Domeniul vanzarilor este și va fi in continuare unul la mare cautare. Motivul este unul cat se poate de simplu: toata lumea are nevoie sa vanda. Aproape ca nu este firma sa nu aiba cel puțin un om de vanzari , in vreme ce companiile mari investesc...

- In Europa este tot mai vehiculat un curent care Romaniei i-ar prinde bine in combaterea dependențelor. Se numește „Ianuarie fara alcool” și presupune ca populația sa se abțina o luna de la bautura, pentru o viața mai sanatoasa.

- „Ma bucur mult sa fiu alaturi de dvs. la inceput de an, dar si intr-o perioada, zic eu, foarte buna pentru potentialul educatiei romanesti, vorbim despre un an cu cea mai mare alocatie bugetara pentru educatie, care include, sigur majorarea salariilor in invatamant dar, si mai important pentru discutia…

- Cat caștiga un curier in 2024? Astfel de posturi sunt din ce in ce mai populare, avand in vedere ca din ce in ce mai multa lume prefera sa comande produse, motiv pentru care este nevoie de curieri. Exista zeci de mii de anunțuri de angajare pentru astfel de posturi. Ce salariu incaseaza un curier in…

- Traian Halalai, președintele EximBank, fosta Banca Romaneasca din subordinea Ministerului Finanțelor, incaseaza unul dintre cele mai mari salarii din istoria țarii. Cu funcția de președinte executiv incaseaza 22.000 de euro pe luna. In 2022 a incasat un venit total de 1,3 milioane de lei din funcțiile…

- Președintele AUR, George Simion, s-a aflat in acest final de saptamana in Italia, acolo unde partidul Fratelli d'Italia condus de prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a organizat un eveniment politic.George Simion s-a adresat celor peste zece mii de conservatori europeni prezenți la Roma in cadrul…