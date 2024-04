Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola FC Sevilla a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Mallorca, in etapa a 32-a din La Liga, informeaza news.ro.Andaluzii au deschis scorul abia in repriza secunda, Youssef En-Nesyri marcand cu o lovitura de cap din centrarea lui Suso, in minutul 61.

- Echipa italiena Lazio Roma a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Juventus Torino, intr-un meci al etapei a 30-a din Serie A, potrivit news.ro Prima repriza a fost una intensa, dar lipsita de ocazii mari de gol. Castellanos a trimis pe langa poarta torinezilor, in minutul 20. Tot…

- Echipa italiana Udinese a invins luni seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Lazio Roma, intr-un meci din etapa a 28-a a Serie A. Cele trei goluri au fost marcate intre minutele 47 si 51, informeazp news.ro. Romanii au lovit bara, prin Zaccagni, in minutul 4, apoi acelasi jucator a trimis peste…

- Celta Vigo a obtinut trei puncte extrem de importante in lupta pentru evitarea retrogradarii, impunandu-se la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata "lanternei rosii" Almeria, vineri seara, in primul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Unicul gol al intalnirii…

- Echipa italiana AC Milan a invins vineri seara, in deplasare, scor 1-0, gruparea Lazio Roma, in etapa a 27-a din Serie A. Gazdele au incheiat meciul in opt jucatori, informeaza news.ro Gazdele au trecut pe langa deschiderea scorului in minutul 8, apoi Maignan a blocat la Luis Alberto, in minutul…

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Lazio Roma, in ultimul meci al etapei a 26 din Serie A, scrie news.ro. Gazdele au trimis de trei ori in bara in prima repriza, prin Nico Gonzalez – de doua ori si Belotti, iar cei care au deschis scorul au fost…

- UTA Arad a invins Petrolul Ploiești, sambata, intr-o partida din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Cu aceasta victorie, aradenii urca o poziție in clasament și ii depașesc chiar pe ploieșteni. Partida UTA Arad-Petrolul Ploiești s-a incheiat cu scorul 1-0. Unicul gol al partidei a fost inscris…

- Formatia AS Roma a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Salernitana, in etapa a 22-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Golurile Romei au fost marcate de Dybala, in minutul 51, din penalti, si de Pellegrini, in minutul 66.Pentru Salernitana a punctat Kastanos (70).…