- Echipa italiana Udinese a invins luni seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Lazio Roma, intr-un meci din etapa a 28-a a Serie A. Cele trei goluri au fost marcate intre minutele 47 si 51, potrivit news.ro. Romanii au lovit bara, prin Zaccagni, in minutul 4, apoi acelasi jucator a trimis peste poarta…

- Echipa italiana AC Milan a invins vineri seara, in deplasare, scor 1-0, gruparea Lazio Roma, in etapa a 27-a din Serie A. Gazdele au incheiat meciul in opt jucatori, informeaza news.ro Gazdele au trecut pe langa deschiderea scorului in minutul 8, apoi Maignan a blocat la Luis Alberto, in minutul…

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Lazio Roma, in ultimul meci al etapei a 26 din Serie A, scrie news.ro. Gazdele au trimis de trei ori in bara in prima repriza, prin Nico Gonzalez – de doua ori si Belotti, iar cei care au deschis scorul au fost…

- Echipa italiana AS Roma a intrecut duminica seara, in deplasare, scor 3-0, gruparea Frosinone, in etapa a 25-a din Serie A, potrivit news.ro. Donny Huijsen a inscris pentru 1-0 in minutul 38, iar Sardar Azmoun a adus linistea in tabara romana, cu golul din minutul 71. Pana la final a mai inscris…

- Echipa italiana Empoli a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia AC Fiorentina, in etapa a 25-a din Serie A. Intr-un alt meci, Udinese si Cagliari au terminat indecis, scor 1-1, potrivit news.ro Oaspetii au deschis scorul la Empoli, in minutul 29, prin Lucas Beltran,…

- Etapa a 25-a din Liga 1 se incheie luni seara, 12 februarie, cu meciurile UTA – FC Botoșani și Farul – Dinamo. In același timp, ultima clasata din La Liga primește vizita lui Athletic Bilbao in tentativa de a obține prima victorie din sezon, in timp ce Juventus cauta sa opreasca seria de meciuri fara…

- Echipa italiana AC Milan a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-1, formatia AS Roma, intr-un meci din etapa a 20-a a Serie A, informeaza news.ro.Adli a marcat primul gol al meciului, deschizand scorul pentru AC Milan in minutul 11. Milanezii au dominat prima parte, avand o bara in minutul…

- Echipa italiana Genoa a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Sassuolo, in etapa a 17-a din Serie A. In aceeasi etapa echipa Lazio Roma a invins pe Empoli, in deplasare, cu 2-0, potrivit news.ro.Intr-o prima repriza echilibrata, Sassuolo a deschis scorul in meciul cu Genoa, prin Andrea…