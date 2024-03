Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Lazio Roma, in ultimul meci al etapei a 26 din Serie A, scrie news.ro. Gazdele au trimis de trei ori in bara in prima repriza, prin Nico Gonzalez – de doua ori si Belotti, iar cei care au deschis scorul au fost…

- Echipa italiana Monza a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 4-2, gruparea AC Milan, in etapa a 25-a din Serie A, scrie news.ro. La Monza gazdele au inscris primul gol abia in minutul 45, cand Pessina a trimis balonul in plasa deschizand scorul. Pana la finalul primei reprize, Monza a facut…

- Echipa italiana Hellas Verona a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Juventus Torino, in etapa a 25-a din Serie A, potrivit news.ro Gazdele au reusit sa deschida scorul in minutul 11, prin eurogolul lui Michael Folorunsho si au mai avut o ocazie buna doua minute…

- Echipa italiana Inter Milano a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, in etapa a 22-a din Serie A, informeaza news.ro.Lautaro Martinez a marcat unicul gol al meciului de la Florenta, in minutul 14, reusita argentinianului avand nevoie de validarea VAR. Gazdele au beneficiat…

- Echipa italiana AC Milan a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-1, formatia AS Roma, intr-un meci din etapa a 20-a a Serie A, informeaza news.ro.Adli a marcat primul gol al meciului, deschizand scorul pentru AC Milan in minutul 11. Milanezii au dominat prima parte, avand o bara in minutul…

- Echipa italiana Bologna a incheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Genoa, in primul meci al etapei a 19-a din Serie A.La Bologna oaspetii au deschis scorul in minutul 20, prin Albert Gudmundsson, si au intrat in avantaj la pauza dupa o prima repriza echilibrata. Gazdele…

- Echipa italiana Salernitana a incheiat la egalitate, vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea AC Milan, in etapa a 17-a din Serie A, potrivit news.ro.Oaspetii au marcat primii pe Stadio Arechi, in minutul 17, cand Fikayo Tomori a deschis scorul. Gazdele din Salerno au cautat egalarea…

- Echipa italiana Genoa a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Sassuolo, in etapa a 17-a din Serie A. In aceeasi etapa echipa Lazio Roma a invins pe Empoli, in deplasare, cu 2-0, potrivit news.ro.Intr-o prima repriza echilibrata, Sassuolo a deschis scorul in meciul cu Genoa, prin Andrea…