Lazio şi Napoli s-au anulat reciproc, 0-0 la Roma Echipa italiana Lazio a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 22-a din Serie A. Prima repriza s-a incheiat fara nici o ocazie de gol in conturile celor doua formatii, iar in minutul 46 Lazio a avut un gol al lui Castellano, anulat pentru ofsaid. Romanii au mai trecut pe langa gol in minutul 75, iar scorul final a fost 0-0. In clasament, Lazio are 34 de puncte si ocupa locul 6, in timp ce echipa campioana en-titre, Napoli, este pe locul 9, cu 32 de puncte. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

