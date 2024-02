Stiri pe aceeasi tema

- "Fotbalul suedez a pierdut unul dintre marii sai jucatori", a scris Federatia suedeza de fotbal pe site-ul sau oficial.Format la AIK Stockholm, Hamrin si-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in campionatul Italiei, la Juventus Torino (1956-1957), Padova (1957-1958), Fiorentina (1958-1967),…

- Fostul international suedez Kurt Hamrin, ultimul supravietuitor al finalei Cupei Mondiale de fotbal din 1958, castigata de Brazilia lui Pele, a incetat din viata la varsta de 89 de ani, in apropiere de Florenta (Italia), a anuntat duminica Fiorentina, unul dintre fostele sale cluburi, informeaza AFP.Format…

- Echipa italiana Lazio a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 22-a din Serie A.Prima repriza s-a incheiat fara nici o ocazie de gol in conturile celor doua formatii, iar in minutul 46 Lazio a avut un gol al lui Castellano, anulat…

- Lazio și Napoli se intalnesc de la 19:00 in runda #22 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 4. Cele doua adversare de astazi cauta sa se apropie de locurile care duc in Liga Campionilor. Lazio se claseaza pe 6, cu…

- Formatia Internazionale Milano, liderul din Serie A, a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 5-1, echipa Monza, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului Italiei, scrie news.ro.Invingatorii au marcat prin Calhanoglu ’12 (penalti), ’60, Martinez ’14, ’84 (penalti) si Thuram ’88. Pentru…

- Juventus Torino a invins-o cu scorul de 1-0 pe AS Roma, sambata seara pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, si a obtinut trei puncte pretioase care au apropiat-o la doua puncte de liderul din Serie A, Inter Milano, informeaza AFP.Clubul torinez, locul…

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Calhanoglu ’37 (penalti), Dimarco ’42, Thuram ’45 si Martinez ’84. Tot sambata,…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 15-a din Serie A, anunța news.ro.In meciul inaugural al rundei cu numarul 15, Juventus Torino a avut o sansa mare de a deschide scorul in minutul 19, la dubla ocazie Vlahovic…