- Sanatatea organismului este protejata și susținuta de catre scutul natural pe care acesta il creeaza și il intarește constant in așa fel incat sa țina la distanța factorii de risc. Sistemul imunitar funcționeaza ca o bariera de protecție in fața microorganismelor periculoase și a celulelor afectate,…

- Bolile inimii și ale aparatului circulator, cancerele și diabetul sunt bolile cu care au fost diagnosticați cei mai mulți suceveni in cursul anului trecut, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Suceava.Șefa instituției, Daniela Odeh, a declarat ca in anul care a trecut cele mai ...

- Cat de importanta este sanatatea gastro-intestinala pentru organism? Afla ce nu iți spune nimeni! aronia-charlottenburg.ro Sanatatea gastro-intestinala este extrem de importanta pentru bunastarea noastra generala. Stomacul este responsabil pentru digestia alimentelor, absorbția nutrienților și protejarea…

- ​​​​​​​1 din 10 romani traiește cu boala cronica de rinichi, insa, din cauza simptomelor care se manifesta tarziu, afecțiunea este depistata abia in stadiile avansate. Anual, peste 37.000 de persoane sunt spitalizate cu acest diagnostic. Cu ocazia Zilei M

- Potasiul este un mineral esențial pentru organism, cu numeroase roluri fundamentale. Printre cele mai importante beneficii ale potasiului se numara funcția musculara, sanatatea inimii, funcția nervoasa, echilibrul fluidelor sau sanatatea oaselor.

- Atunci cand ai nevoie de soluții optime și personalizate pentru sanatatea ta orala, Deos Dental este clinica stomatologica pe care o cauți. Cu o abordare inovatoare, bazata pe cele mai recente și eficiente protocoale și aparatura de ultima generație, ai parte de tratamente medicale premium, de aportul…

- Renumita pentru calitațile sale antioxidante și pentru gama diversa de beneficii pentru sanatate, quercetina, un pigment flavonoid care se gasește in diverse surse vegetale, a atras atenția pentru potențialul sau de promovare a starii generale de bine și de combatere a diferitelor afecțiuni, in special…

- Tot mai multa lume iși dorește o viața lunga și un corp sanatos, iar atenția acordata alimentației și necesitaților nutriționale devin aspecte cruciale in acest demers. In acest sens, vitaminele joaca un rol semnificativ in menținerea funcțiilor organismului și prevenirea diverselor afecțiuni. Aceste…