- Pacientul in varsta de 47 de ani a suferit un accident vascular cerebral ischemic acut. El a fost transferat cu un elicopter SMURD, de la Spitalul Judetean de Urgenta din Cluj la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava.Motivul transferului a fost faptul ca nu a putut fi operat la Cluj din lipsa de medici…

- Pacientul cu AVC care in aceasta dupa amiaza a fost adus de la Cluj la Suceava a fost tratat cu succes de medicii suceveni. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Clinic Județean de Urgența Suceava, dr. Dan Teodorovici, procedura a fost efectuata cu succes reușindu-se extragerea cheagului de…

- In Romania, exista cateva tradiții și ritualuri legate de sarbatorile de Paște și despre ciocnitul oualor. Oameni ciocnesc primul ou dupa slujba de Inviere de sambata noapea. Tot acesta este momentul in care se rupe postul care a durat 40 de zile. Iata cum se ciocnesc corect ouale de Paște și ce spune…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Județean de Urgența Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca pacienta cu AVC adusa astazi cu elicopterul de la Neamț este stabila și se afla sub supraveghere. „In cursul zilei de astazi a fost adusa cu elicopterul, de la Spitalul Județean din Piatra Neamț,…

- Reținut dupa ce a fost depistat sub influența alcoolului de doua ori și a refuzat recoltarea probelor biologice de sange In ziua de 27 februarie a.c., in jurul orei 17:30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au depistat un barbat de 35 de ani, din Ștefanești, care a condus un autoturism,…