Stiri pe aceeasi tema

- „Ca urmare a decesului pacientei B.A.B., internata in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, s-a efectuat control in sanatate publica la cele trei unitați medicale implicate in acest caz, respectiv: Clinica Polisano, Serviciul de Ambulanța Sibiu și Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu.Menționam…

- Romania U20 și Italia U20 au remizat, scor 0-0, intr-un meci din cadrul Elite League 20. Fanii „tricolori” s-au inghesuit pe arena din Targoviște pentru a urmari la joc reprezentativa lui Costin Curelea. Peste 7.000 au urmarit un meci cu multe contre și cu decizii nu tocmai inspirate din partea „centralului”…

- Un trainig de simulare pentru chirurgia cardiovasculara pediatrica a avut loc la UMF „Carol Davila” din Bucuresti, in colaborare cu Universitatea „San Raffaele” (Vita Salute) si grupul San Donato din Italia. La Universitatea de Medicina și farmacie „Carol Davila” din București a avut loc un eveniment…

- Un trainig de simulare pentru chirurgia cardiovasculara pediatrica a avut loc la UMF „Carol Davila” din Bucuresti, in colaborare cu Universitatea „San Raffaele” (Vita Salute) si grupul San Donato din Italia. La Universitatea de Medicina și farmacie „Carol Davila” din București a avut loc un eveniment…

- Intr-o recenta vizita facuta in Italia, senatoarea Diana Șoșoaca a intrat intr-unul din frecventele sale live-uri pe Facebook. Cand a fost atenționata de carabienieri ca nu are voie sa filmeze in fața Vaticanului, Șoșoaca s-a conformat docila, fara sa faca scandalul aferent interacțiunilor sale cu forțele…

- Paul Pogba are probleme serioase! Starul de la naționala Franței și al lui Juventus a fost depistat pozitiv la o substanța interzisa. Acum, Tribunalul național antidoping din Italia (NADO) a anunțat ca fotbalistul internațional a fost suspendat provizoriu.

- Este alerta in mai multe țari din Europa! Ministerul Sanatații din Italia a avertizat, in urma cu puit timp, asupra unui posibil risc fizic pentru consumatori și anunța retragerea imediata de pe rafturile magazinelor a unui lot de biscuiți cu ciocolata. Iata care este sortimentul de biscuiți retras…

- Brazilia a ajuns la 512.353 de cazuri probabile de Dengue, potrivit ultimelor date publicate de Ministerul Sanatații. Numai in acest an, au fost confirmate 75 de decese din cauza bolii și alte 350 sunt investigate. Numarul cazurilor s-a dublat de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut TRANSMITEREA…