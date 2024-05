Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a revendicat preluarea controlului asupra micii localitati Bogdanivka, in estul Ucrainei. Mica localitate, cu 100 de locuitori inainte de razboi, se afla la mai putin de 10 km de Ceasiv Iar, oras strategic si tinta a fortelor ruse dupa cucerirea Bahmutului. Ceasiv Iar este situat la mai putin…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete ghidate. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk, a transmis pe Telegram ca 12 drone au fost doborate deasupra regiunii Nikolaiev și doua deasupra regiunii…

- Purtatorul de cuvant al Președinției, Andrei Iermak, insista ca niste acorduri sa fie incheiate cat mai curand posibil pentru a primi noi "sisteme de aparare antiaeriana" care sa respinga atacurile. Ucrainenii se tem ca Rusia va lansa o mare ofensiva la finalul lunii mai, iar cum Ucraina are resursele…

- Rusia se afla in "stare de razboi" in Ucraina, a declarat pentru prima data purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la mai bine de doi ani de la inceputul conflictului. "Suntem in stare de razboi. Da, a inceput ca o operațiune militara speciala, dar de indata ce s-a format acest grup…

- Ucrainenii susțin ca au doborat toate dronele lansate de ruși in noaptea de marți spre miercuri. Aparatele de zbor au fost depistate și doborate in sudul Ucrainei. Reprezentanții Forțelor aeriene ucrainene spun ca rușii au lansat 10 drone și mai multe rachete ghidate antiaeriene pe teritoriul ucrainean…

- Sambata, 24 februarie 2024, se implinesc doi ani de cand președintele rus Vladimir Putin anunța ca incepe o „operațiune speciala militara” in Ucraina, țara condusa de Volodimir Zelenski. Bombardamentele asupra Ucrainei au inceput in dimineața zilei de 24 februarie 2022, dupa ce Vladimir Putin a anunțat…

- Razboi in Ucraina, ziua 723. In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

