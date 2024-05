Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile a cinci persoane, printre care doi copii, au fost gasite fara viața intr-o casa. Potrivit poliției, este vorba de o crima: „Au murit in mod violent”. Investigațiile sunt in curs de desfașurare.

- Este alerta alimentara in Romania! Au fost depistate 19 substanțe periculoase in roșiile din supramarketuri, provenite din Turcia. Iata in ce orașe au fost gasite și ce trebuie sa faca clienții care le-au cumparat. Autoritațile au transmis mai multe avertizari.

- Autoritațile din Statele Unite au anuntat miercuri ca au fost recuperate trupurile a doi dintre muncitorii disparuți care se aflau pe podul Francis Scott Key din Baltimore cand acesta s-a prabușit, a declarat miercuri șeful poliției statului Maryland, colonelul Roland L. Butler Jr, informeaza Rador…

- Trupurile a cinci schiori disparuți au fost gasite in Alpii elvețieni, a anunțat poliția. Autoritațile locale cauta in continuare o a șasea persoana, potrivit BBC. O uriașa operațiune de cautare și salvare a fost lansata sambata, dupa ce grupul a disparut in apropierea muntelui Tete Blanche,…

- ACTUALIZARE 12.25 Autoritațile spaniole au publicat un nou bilanț al incendiului: sunt 4 morți, 15 raniți și 15 persoane disparute. Potrivit MAE, printre victime nu sunt cetațeni romani. ACTUALIZARE 07.10 Este situație critica in Valencia, unde cel puțin patru persoane au murit și 19 sunt disparute…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria casa de catre postasul din sat, in ziua in care a mers sa le duca pensiile, informeaza Agerpres. Doua femei, de 82, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite moarte, vineri, in casa lor din comuna vasluiana Stefan cel Mare. Trupurile…

- Autoritatile ucrainene lucreaza la un plan, care include cresterea emisiunilor locale de obligatiuni, majorari de taxe si reduceri de cheltuieli, pentru a acoperi gaura din buget si a beneficia in continuare de finantare de la Fondul Monetar International, in cazul in care ajutorul american vital va…