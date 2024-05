Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24 aprilie, a marcat un moment important pentru municipiul Sighetu Marmației din Romania și orașul Ternopil din vestul Ucrainei, odata cu primirea unei delegații din orașul ucrainean. Scopul acestei intalniri a fost inițierea unei relații de cooperare și prietenie intre cele doua orașe. In…

- Ministerul de Externe al Ungariei, ca raspuns la acuzațiile din partea Statelor Unite de lipsa de democrație, a pregatit un raport privind problemele din Statele Unite legate de migrație și antisemitism, a declarat directorul de relații publice al partidului Fidesz, Tamas Menczer, care pana in aprilie…

- Antreprenorul roman Ferenc Korponay, cunoscut pentru ca a fondat, dezvoltat si apoi vandut businessul Maravet, activ in domeniul produselor pentru animale, a cumparat firma WAF Kft din Ungaria, avand in plan sa dezvolte activitatea din tara vecina. „Este vorba de o firma de distributie de medicamente…

- Planurile sunt facute in așa fel incat sa fie continuate, iar un mandat nu este suficient din cauza birocrației imense, ne spune primarul in funcție Mark Endre. Un scurt interviu despre viitorul apropiat al municipiului Reghin. (P) Video.Primaria Reghin – subiectul zilei și al urmatoarelor 2 luni! at…

- Nu e nici simplu, nici rapid sa dezvolți un spital. Investițiile pe care le necesita o astfel de unitate sunt adesea imense iar eforturile unei autoritați pot deveni zadarnice fara colaborarea și coordonarea altor factori.Totuși, un exemplu pozitiv pare sa fie Reghin unde investițiile Primariei sunt…

- Direcția Județeana de Statistica Mureș anunța intr-un comunicat ca, in 2023, in structurile de cazare turistica din judetul Mures au fost inregistrați 475.534 de turisti, cu 32.377 mai mulți fata de anul 2022, ceea ce reprezinta o creștere de 7,3%. Potrivit statisticilor durata medie a sejurului a fost…

- De ieri Ungaria are un nou presedinte, dupa ce acum doua saptamani Katalina Novak si-a dat demisia. La Budapesta, presedintele are un rol ceremonial. Parlamentul maghiar a ales drept urmas un fost sef al Curtii Constitutionale, Tamas Sulyok, in varsta de 67 de ani. Si presedintele tarii noastre, Klaus…

- Un barbat din Sfantu Gheorghe, dat in urmarire urmarire naționala și internaționala, in anul 2012, pentru diverse infractiuni, a fost depistat, ieri, in Ungaria. Romanul in varsta de 38 de ani, este acuzat pentru trafic de droguri si inselaciune. Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane,…