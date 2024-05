Stiri pe aceeasi tema

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Veste BUNA pentru tinerele mame din categorii defavorizate: Tichete electronice de 2.000 de lei, acordate pana in 2027 Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența prin care se prelungește, pentru perioada 2024-2027, masura de sprijin pentru tinerele mame aflate in situații defavorizate. Aceasta masura permite…

- Tichete electronice de 2.000 de lei, pentru tinerele mame din categorii defavorizate. Masura de sprijin prelungita pana in 2027 Guvernul a aprobat marti, intr-o sedinta extraordinara, Ordonanta de Urgenta prin care se prelungeste, pentru perioada 2024-2027, masura de sprijin pentru tinerele mame aflate…

- Guvernul a aprobat majorarea cu 20%, in doua transe, a salariilor de baza pentru personalul din sistemul de sanatate si cel din asistenta sociala, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Guvernul vine astazi cu o masura prin care sa stimuleze resursa umana din intregul sistem…

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgența care vizeaza majorarea cu 20% a salariilor de baza in Sanatate și Asistența Sociala, incepand cu luna martie 2024. Masura se va aplica in doua tranșe.

- Mii de agricultori polonezi au iesit miercuri din nou in strada in capitala Varsovia la un protest care a degenerat in violente si care creste presiunea asupra guvernului condus de Donald Tusk, pe care-l acuza ca nu le apara interesele in fata Bruxellesului si in fata importurilor ucrainene, relateaza…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant a declarata ca aplicarea unui posibil armistițiu in luptele cu Hamas din Fașia Gaza nu va submina obiectivul Israelului de a respinge Hezbollah-ul libanez la granița sa de nord