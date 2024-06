Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a avut cel puțin jumatate de milion de victime in razboiul din Ucraina. Statistica este realizata de Ministerul britanic al Apararii. Britanicii mai susțin ca in luna mai rușii au inregistrat cea mai mare rata de victime de la inceputul razboiului, noteaza Mediafax.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si 24 ranite sambata intr-un atac rusesc asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, transmite France Presse, citata de Agerpres.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a cerut o livrare semnificativa si mai rapida de arme pentru operatiunile armatei Moscovei in Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Numarul soldaților ruși uciși sau raniți pe front in Ucraina se apropie de o jumatate de milion de oameni, cifra care nu ia in calcul și pierderile in randul armatelor private, cum a fost gruparea de mercenari Wagner. Evaluarea aparține Ministerului britanic al Apararii și a fost comunicata de secretarul…

- Ministerul rus al Apararii a informat, miercuri seara, ca ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, si omologul sau rus, Serghei Soigu, s-au aratat in cursul unei discutii telefonice "dispusi sa dialogheze" cu privire la conflictul din Ucraina, scrie AFP, conform Agerpres. Partea franceza a…

- Rusia a lansat peste 8.000 de rachete și 4.600 de drone de la inceputul razboiului. Forțele armate ale Ucrainei au doborat peste 2.000 de rachete de croaziera și rachete balistice rusești de la inceputul invaziei la scara larga, a informat Ministerul ucrainean al Apararii pe 25 martie.

- Ministerul rus al Apararii a fost forțat sa retraga unitațile militare de pe linia frontului pentru a proteja Belgorod in apropierea graniței cu Ucraina, care a fost atacat de voluntari ruși din Corpul de Voluntari Rusi (RDK), Legiunea Rusia Libera (LSR) și Batalionul Siberian.

- UPDATESunt mai multe motive care indica faptul ca razboiul din Ucraina va fi purtat de Rusia inca cel puțin doi ani.Evaluarea aparține serviciilor de spionaj din Lituania, țara aflata, alaturi de celelalte state baltice, in vizorul Moscovei in perspectiva extinderii conflictului dincolo de granițele…