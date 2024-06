Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a concentrat cea mai mare parte din forțe in estul Ucrainei, unde trupele sale au reusit sa inainteze lent dupa cucerirea orasului Avdiivka din regiunea Donetk in luna februarie. O analiza CNN prezinta cele trei puncte cheie unde se duc lupte grele, urmarind caștigurile marginale pe care Rusia…

- Armata ucraineana a reusit sa limiteze inaintarea trupelor ruse pe noul sector de front deschis in regiunea nord-estica Harkov, insa rușii inainteaza in regiunea estica Donetk, unde ameninta orasul Pokrovsk. Ministrul ucrainean al apararii estimeaza ca Rusia se pregateste sa deschida inca un front in…

- Rusia a revendicat luni "eliberarea" altor doua localitati in regiunile Donetk si Harkov, in estul Ucrainei, continuand sa avanseze in aceste doua sectoare ale frontului unde fortele ruse sunt in ofensiva in fata unei armate ucrainene in dificultate, informeaza AFP, scrie Agerpres.

- Aproape zece mii de persoane au fost constranse sa-si paraseasca locuintele din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, in urma unor atacuri terestre ale fortelor armate ruse, relateaza AFP.

- Rusia a revendicat preluarea controlului asupra micii localitati Bogdanivka, in estul Ucrainei. Mica localitate, cu 100 de locuitori inainte de razboi, se afla la mai putin de 10 km de Ceasiv Iar, oras strategic si tinta a fortelor ruse dupa cucerirea Bahmutului. Ceasiv Iar este situat la mai putin…

- Ministerul rus al Apararii revendica marti cucerirea a peste 400 de kilometri patrati din teritoriul Ucrainei de la inceputul lui 2024, in contextul in care armata rusa detine initiativa impotriva armatei ucrainene, care duce lipsa de munitie, relateaza AFP. ”In total, de la inceputul anului, 403…

