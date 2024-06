Stiri pe aceeasi tema

- Belgia, actuala deținatoare a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, face in premiera pasul spre a indemna guvernele UE sa ia in considerare folosirea așa-zisei „opțiuni nucleare” impotriva Ungariei – suspendarea dreptului de vot a acesteia in instituțiile europene, scrie Politico. Ungaria…

- Ungaria și China au semnat 18 acorduri in timpul vizitei la Budapesta a președintelui Xi Jinping, un summit care a consolidat relațiile bilaterale și rolul Beijingului de investitor de top in statul central-european, scriu Reuters și AFP. In același timp, Xi Jinping a cerut Ungariei, care va deține…

- In timpul vizitei lui Xi Jinping la Budapesta la 9 mai, Ungaria și China au semnat o serie de noi acorduri menite sa aprofundeze cooperarea economica și culturala, in special un acord de „parteneriat strategic”. Xi Jinping și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, au purtat discuții la Budapesta in…

- Ungaria va fi nevoita sa-si creasca cheltuielile militare si in anul urmator daca razboiul din Ucraina se prelungeste, ceea ce presupune reducerea fondurilor in alte sectoare, a declarat vineri, la postul public de radio, premierul Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Razboiul la scara…

- Edil șef al municipiului Satu Mare din 2016, Gabor Kereskenyi candideaza la alegerile locale din 9 iunie a.c. pentru al treilea mandat de primar in urbea de pe Someș. In perioada 27 iunie-26 septembrie 2023, in ziarul Cotidianul au fost publicate cinci articole, sub titlul generic ,,Primarul UDMR din…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește miercuri cu președintele Consiliului European, Charles Michel, premierul Ungariei, Viktor Orban, premierul Belgiei, Alexander De Croo, și premierul Croației, Andrej Plenkovic, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Intalnirea are loc in formatul Agendei…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…