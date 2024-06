Lupte de stradă intense în orașul important de pe ruta către Harkov Forțele de aparare controleaza in prezent aproximativ 70% din orașul Vovchansk. In interiorul orașului și la periferia acestuia se duc lupte aprige cu forțele de ocupație, deoarece rușii continua sa desfașoare mici grupuri de asalt pentru a face incercari de a avansa sau de a obține un punct de sprijin. Forțele ucrainene fac tot ce le sta in putința pentru a impiedica forțele inamice sa se tranșeze și pentru a folosi puterea de foc pentru a le controla, declara locotenent-colonelul Nazar Voloșyn, purtator de cuvant al Grupului strategic operațional al forțelor din Khortytsia, la emisiunea naționala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

