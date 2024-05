Stiri pe aceeasi tema

- Fanii tenisului vor putea urmari meciurile de la Roland Garros pe Euro Sport, dar și pe Max, noua platforma de streaming care se va lansa marți, 21 mai. Turneul de la Paris se va desfașura in perioada 20 mai - 9 iunie. Euro Sport și Max vor transmite meciurile incepand cu 26 iunie, data la care vor…

- Floretista Malina Calugareanu (27 de ani) este singura scrimera care va reprezenta Romania la JO de la Paris. Aflata la a doua sa participare olimpica, Malina a caștigat sambata turneul de calificare de la Differdange (Luxemburg). Revenita din Luxemburg, Malina spune ca de-abia acum incepe sa traiasca…

- Schneider Electric a incheiat un parteneriat cu Digital Realty (NYSE: DLR), cel mai mare furnizor global de soluții de interconectare pentru centre de date, soluții de colocare și interconectare independente de operator pentru a contura o inițiativa inovatoare de economie circulara la centrul sau de…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis un mesaj președintelui Republicii Malta, Myriam Spiteri Debono, cu ocazia preluarii funcției. In mesaj, Xi a aratat ca de-a lungul celor 52 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Malta, cele doua țari au insistat pe respectul reciproc și tratarea…

- FIFA a anuntat, miercuri, arbitrii pentru turneul olimpic de fotbal de la Paris, potrivit news.ro Pe lista se afla un singur roman, Ovidu Hategan, care a fost ales pe lista arbitrilor VAR.Comisia de Arbitri a FIFA a desemnat 89 de arbitri (21 de centrali, 42 de asistenti, 20 de arbitri VAR…

- Veste importanta pe piața media, in perspectiva Jocurilor Olimpice. Platforma Max, o extensie a Warner Bros. Discovery, care urmeaza sa fie lansata in Romania pe 21 mai, va transmite integral, in online, fiecare moment al competiției de la Paris. E alternativa in materie de streaming pentru TVR, postul…

- Miercuri, 6 martie 2024, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureșenilor”, va așteptam la o noua intalnire muzicala in cadrul „Recitalului de la ora cinci”. Evenimentul va fi susținut de Maria Catrina – soprana, Corina Klein – soprana, Lacramioara Schuller – soprana, Asineta Raducan – mezzosoprana și Dan…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca fiecare dintre cuvintele sale cu privire la Ucraina a fost „cantarit” si „masurat”, dupa afirmatiile sale privind potentiala trimiterea de trupe terestre in tara aflata in razboi, o sugestie respinsa pe scara larga de principalii sai aliati si care…