- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures ramane un proiect prioritar pentru ministerul pe care il conduce si ca aceasta autostrada va fi realizata din bani europeni, transmite News.ro.

- Dupa o perioada de pauza, UMB a reluat lucrarile pe șantierele de autostrada din regiunea Moldovei. Inregistrarile video recente ofera o privire captivanta asupra progresului lucrarilor pe lotul 1 al Autostrazii A7, evidențiind angajamentul continuu al echipei UMB și a partenerilor sai in aducerea acestui…

- ”Mobilizare buna pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitesti (DX12)! Constructorul roman (Spedition UMB) a reluat lucrarile in santier si a ajuns la un stadiu fizic de 48%”, a scris, sambata, pe Facebook, directorul CNAIR. Cristian Pistol precizeaza ca tronsonul de 31, 82 km (Colonesti – Oarja),…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca promite ca anul acesta se va da drumul la 147,8 km din autostrada Moldovei. „Indiferent cat de mult v-ati fi dezvoltat in interiorul judetului, daca nu exista o interconectare cu restul tarii, cu Ardealul, daca nu trecem Carpatii, daca nu avem autostrada…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a semnat vineri indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Pașcani-Suceava din Autostrada A7, marcand un moment crucial in dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei. Aceasta investiție de amploare in valoare de 9,2 miliarde de lei va facilita legatura…

- "In sfarșit nu vorbim de promisiuni, vorbim de certitudini. Este pentru prima oara cand, cu certitudine, Moldova va avea autostrada. Vom avea autostrada Moldovei – A7", a afirmat președintele PSD, Marcel Ciolacu, in timp ce se afla in vizita pe șantierul de la A7. Investițiile au devenit pilonul central…

- Cunoscut comic roman, condamnat la 30 de zile de munca in folosul comunitații. Cosmin Nedelcu, cunoscut iubitorilor de scheciuri de tip stand up comedy, dar și din multe producții de televiziune și cinematografice, a primit condamnarea dupa un conflict. S-a petrecut in 2001, chiar pe Calea Victoriei,…

- Municipiul Iasi va fi primul municipiu care va avea legatura la doua autostrazi, dupa ce, dupa 32 de ani, „banatean asa cum e, Sorin Grindeanu a reusit sa deblocheze autostrada Moldovei“, a afirmat Marcel Ciolacu, la Iași. Premierul Marcel Ciolacu a declarat la Iasi ca dupa 32 de ani, banateanul…