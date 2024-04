Un magnet de 132 de tone a oferit imagini în premieră ale creierului uman Cel mai puternic RMN din lume, instalat in apropiere de Paris, a furnizat primele sale imagini ce prezinta creierul uman, scopul fiind ințelegerea mai profunda a unor boli neurodegenerative si psihiatrice, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Campul magnetic al magnetului neobisnuit al dispozitivului atinge 11,7 T (tesla), permitand obtinerea unor imagini de zece ori mai precise decat cele produse in prezent in spitale, unde puterea scanerelor RMN nu depaseste 3 tesla. „Cu acest aparat, putem vedea micile vase care alimenteaza cortexul cerebral sau detalii ale cerebelului care erau aproape… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

