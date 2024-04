Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul campioanei Ionuț Larie (37 de ani) nu se gandește la retragere și țintește locul 3 cu Farul Constanța la finalul play-off-ului Superligii. Ajuns la 37 de ani, Ionuț Larie nu se gandește sa-și puna ghetele-n cui. Capitanul campioanei Farul Constanța vrea sa mai joace cel puțin un sezon sub…

- Cel mai bun "11ldquo; al primei runde din turneele play off play out ale Superligii 2023 2024, prezentata de Liga Profesionista de Fotbal, cuprinde trei jucatori de la campioana Romaniei, invingatoare cu 2 1 pe terenul Rapidului.Cei trei sunt fundasii Kevin Boli si Mihai Popescu si atacantul Louis Munteanu.De…

- Trei jucatori de la Farul Constanța, alaturi de managerul Gheorghe Hagi, domina echipa ideala a primei etape a Superligii la fotbal masculin. Alte trei echipe dau cate doi jucatori in cel mai bun unsprezece al rundei. Liderul FCSB e reprezentat de un sing

- Antrenorul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul formatiei sale in play-off-ul Superligii de fotbal este clasarea pe un loc care sa-i permita participarea in cupele europene. „Sunt de fericit ca ne-am indeplinit obiectivul in campionatul…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat in legatura cu decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) care a redus suspendarea Simonei Halep de la patru ani la noua luni, ca este o mare victorie pentru sportiva noastra, dar si pentru oamenii din staful sau care au ajutat-o sa…

- In urma victoriei obținute pe teren propriu in etapa a 26-a, Liga Profesionista de Fotbal a desemnat trei jucatori de la Dinamo București in echipa etapei. Antrenorul unsprezeceului ideal a fost ales Gheorghe Hagi. UTA Arad și CFR Cluj au cate doi jucatori in echipa ideala. Au mai prins loc cate…

- Astazi este ziua unui mare fotbalist roman! Gheorghe Hagi iși sarbatorește ziua de naștere. Și cum iși putea petrece antrenorul de la Farul Constanța ziua in cel mai frumos mod decat pe terenul de fotbal. Nici soția lui, Marilena, nu a lipsit de la aceasta partida importanta pentru "Rege"!