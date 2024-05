Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat sambata ca epidemia de rujeola evolueaza in continuare in Romania. El a remarcat ca epidemia evolueaza in intreaga Uniune Europeana, dar in Romania, ” probabil mai mult decat in alte tari”, facand apel la vaccinarea copiilor si a adultilor nevaccinati sau care nu au trecut prin boala, conform news.ro.