- Epidemia de rujeola evoluaza in continuare in Romania mai mult decat in alte țari din Uniunea Europeana, spune miniistrul Sanatații, Alexandru Rafila. El pledeaza pentru vaccinarea copiilor și chiar a adulților.

- UPDATE: Seful Politiei Romane, Benone-Marian Matei, a anunțat ca Paul Phillipe al Romaniei a fost localizat intr-un resort din Malta in urma informatiilor transmise de politistii romani, el fiind impreuna cu sotia sa. ”A avut loc un schimb de informatii cu Politia din Malta. In urma informatiilor transmise…

- Aproximativ 7 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse in perioada urmatoare, iar 3 milioane de doze mai sunt in depozite. Potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contractat initial 94 de milioane de doze, fiind redusa cantitatea la 80 de milioane.…

- Acoperirea vaccinala in Romania, la toate tipurile de vaccin, a scazut in ultimii zece ani de la 90% la mai putin de 80%, a declarat luni ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. ‘Acoperirea vaccinala in Romania a scazut. In ultimii zece ani a scazut de la o acoperire vaccinala care depasea 90% la o acoperire…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, insista asupra vetoului țarii sale cu privire la aderarea deplina a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Karner a declarat luni, in timpul unei conferințe de presa la Innsbruck, ca Austria se va opune in continuare aderarii depline la Schengen, potrivit…